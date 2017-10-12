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09:05 (мск), источник: VN.ru

За убийство подруги в День влюбленных искитимец получил 9 лет

Избиением и смертью закончилось празднование Дня святого Валентина для 31-летней жительницы Искитима Новосибирской области.

Девушка выпивала со своим молодым человеком у себя дома, когда они поссорились на почве ревности. От побоев девушка скончалась, а ее возлюбленный отправится на девять лет в колонию строгого режима.

Инцидент произошел вечером 14 февраля 2017 года. Давыденко вместе со своей 31-летней сожительницей, с которой прожил четыре года, выпивал алкоголь. Между молодыми людьми вспыхнула ссора на почве ревности. После чего мужчина принялся избивать свою подругу.

— Он нанес девушке множественные удары кулаками по голове, грудной клетке и конечностям, причинив единую черепно-мозговую травму. После причинения женщине смертельных травм Давыденко лег спать, а потерпевшая через непродолжительное время скончалась на месте преступления, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Проснувшись ночью, мужчина обнаружил, что женщина мертва, и попытался скрыть свое участие в преступлении. Он написал левой рукой записку от имени убитой женщины, что ее избила якобы «Настя» и скрылся с места происшествия. Однако полицейские установили картину происшедшего и задержали подозреваемого.

Несмотря на поданную обвиняемым и его адвокатом апелляционную жалобу, в которой они оспаривали решение суда в связи с недоказанностью вины Давыденко, областной суд оставил приговор без изменения. Обвиняемый признан виновным по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

На днях в Искитиме произошло еще одно убийство молодой женщины. Ночью шестого октября подруги поссорились после совместного принятия алкоголя, после чего одна из девушек ножом нанесла несколько ударов своей подруге. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

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