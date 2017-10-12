За убийство подруги в День влюбленных искитимец получил 9 лет

Девушка выпивала со своим молодым человеком у себя дома, когда они поссорились на почве ревности. От побоев девушка скончалась, а ее возлюбленный отправится на девять лет в колонию строгого режима.

Инцидент произошел вечером 14 февраля 2017 года. Давыденко вместе со своей 31-летней сожительницей, с которой прожил четыре года, выпивал алкоголь. Между молодыми людьми вспыхнула ссора на почве ревности. После чего мужчина принялся избивать свою подругу.

— Он нанес девушке множественные удары кулаками по голове, грудной клетке и конечностям, причинив единую черепно-мозговую травму. После причинения женщине смертельных травм Давыденко лег спать, а потерпевшая через непродолжительное время скончалась на месте преступления, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Проснувшись ночью, мужчина обнаружил, что женщина мертва, и попытался скрыть свое участие в преступлении. Он написал левой рукой записку от имени убитой женщины, что ее избила якобы «Настя» и скрылся с места происшествия. Однако полицейские установили картину происшедшего и задержали подозреваемого.

Несмотря на поданную обвиняемым и его адвокатом апелляционную жалобу, в которой они оспаривали решение суда в связи с недоказанностью вины Давыденко, областной суд оставил приговор без изменения. Обвиняемый признан виновным по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».