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09:09 (мск), источник: АиФ Челябинск

Пассажир такси погиб в столкновении с электроопорой в Челябинске

Авария произошла на Молодогвардейцев.

На северо-западе Челябиснка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси, сообщают очевидцы в одной из групп соцсетей.

В отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску информацию подтвердили.

«Авария произошла сегодня, 12 октября, на Молодогвардейцев. Водитель такси “Яндекс”, управляя автомобилем Nissan Almera, наехал на электроопору. В результате аварии пассажир такси погиб», — рассказывает сотрудник Госавтоинспекции Андрей Юрин.

Во время загрузки произошла ошибка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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