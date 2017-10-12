Пассажир такси погиб в столкновении с электроопорой в Челябинске
Авария произошла на Молодогвардейцев.
Авария произошла на Молодогвардейцев.
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В отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску информацию подтвердили.
«Авария произошла сегодня, 12 октября, на Молодогвардейцев. Водитель такси “Яндекс”, управляя автомобилем Nissan Almera, наехал на электроопору. В результате аварии пассажир такси погиб», — рассказывает сотрудник Госавтоинспекции Андрей Юрин.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.