В Омске разыскивают 12-летнего мальчика в калошах

Оба ушли из своих домов вчера, 11 октября, днем, сообщает пресс-служба омской полиции.

Алексей ростом 150−155 см, с темными короткими волосами, карими глазами был одет в черную зимнюю куртку с капюшоном, темно-синие брюки, черные кроссовки, черную вязаную шапку, при себе имел черный рюкзак.

Станислав ростом 150−155 см, с короткими темно-русыми волосами, серыми глазами был одет в черную куртку, джинсы, вязаную шапку и калоши, при себе имел черный рюкзак и пакет с ботинками.