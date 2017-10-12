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09:12 (мск), источник: СуперОмск

В Омске разыскивают 12-летнего мальчика в калошах

В Омске разыскивают двух 12-летних мальчиков — проживающего на улице Калюжной Алексея Мендаякова и проживающего на 4-й Чередовой Станислава Харченко.

Оба ушли из своих домов вчера, 11 октября, днем, сообщает пресс-служба омской полиции.

Алексей ростом 150−155 см, с темными короткими волосами, карими глазами был одет в черную зимнюю куртку с капюшоном, темно-синие брюки, черные кроссовки, черную вязаную шапку, при себе имел черный рюкзак.

Станислав ростом 150−155 см, с короткими темно-русыми волосами, серыми глазами был одет в черную куртку, джинсы, вязаную шапку и калоши, при себе имел черный рюкзак и пакет с ботинками.

Всех обладающих какой-либо информацией о пропавших мальчикам просят обратиться по телефонам 40−04−04 или 02.

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