В Омске разыскивают 12-летнего мальчика в калошах
В Омске разыскивают двух 12-летних мальчиков — проживающего на улице Калюжной Алексея Мендаякова и проживающего на 4-й Чередовой Станислава Харченко.
В Омске разыскивают двух 12-летних мальчиков — проживающего на улице Калюжной Алексея Мендаякова и проживающего на 4-й Чередовой Станислава Харченко.
Оба ушли из своих домов вчера, 11 октября, днем, сообщает
Алексей ростом 150−155 см, с темными короткими волосами, карими глазами был одет в черную зимнюю куртку с капюшоном,
Станислав ростом 150−155 см, с короткими
Всех обладающих