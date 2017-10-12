В МВД назвали причину пожара на оптовом рынке в Ростове

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что двое граждан по согласованию с сотрудниками рынка выполняли сварочные работы для укрепления на металлической стене контейнера терминала оплаты сотовой связи», — говорится в официальном сообщении пресс-службы областного управления полиции.

В результате неосторожного обращения со сварочным аппаратом произошел перегрев металлической стенки контейнера, после чего загорелся утеплитель и внутренняя деревянная обшивка. Затем огонь перекинулся на товары и другое имущество.

Уголовное дело возбуждено по статье 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

Напомним, первое сообщение о возгорании на улице Лелюшенко поступило на пульт пожарной охраны поздно вечером 8 октября. Из-за сильного ветра и скученности строений огонь быстро охватил территорию крупнейшего в ЮФО оптового рынка — шесть тысяч квадратных метров. Пожару была присвоена наивысшая категория сложности — четвертая. На месте происшествия был введен режим ЧС, а к тушению пламени были привлечены 400 человек и свыше 50 единиц техники. Справиться с огнем удалось только через 17 часов.