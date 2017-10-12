В МВД назвали причину пожара на оптовом рынке в Ростове
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В результате неосторожного обращения со сварочным аппаратом произошел перегрев металлической стенки контейнера, после чего загорелся утеплитель и внутренняя деревянная обшивка. Затем огонь перекинулся на товары и другое имущество.
Уголовное дело возбуждено по статье 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).
Напомним, первое сообщение о возгорании на улице Лелюшенко поступило на пульт пожарной охраны поздно вечером 8 октября.
В результате пожара уничтожено более 500 контейнеров с различными товарами. Общая сумма ущерба неизвестна. Для того чтобы установить очаг возгорания потребовалось проведение комплексной экспертизы