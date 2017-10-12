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09:27 (мск), источник: "Российская газета"

В МВД назвали причину пожара на оптовом рынке в Ростове

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту пожара на оптово-вещевом рынке «Восточный» в микрорайоне Темерник. Допрошены и задержаны первые подозреваемые. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что двое граждан по согласованию с сотрудниками рынка выполняли сварочные работы для укрепления на металлической стене контейнера терминала оплаты сотовой связи», — говорится в официальном сообщении пресс-службы областного управления полиции.

В результате неосторожного обращения со сварочным аппаратом произошел перегрев металлической стенки контейнера, после чего загорелся утеплитель и внутренняя деревянная обшивка. Затем огонь перекинулся на товары и другое имущество.

Уголовное дело возбуждено по статье 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

Напомним, первое сообщение о возгорании на улице Лелюшенко поступило на пульт пожарной охраны поздно вечером 8 октября. Из-за сильного ветра и скученности строений огонь быстро охватил территорию крупнейшего в ЮФО оптового рынка — шесть тысяч квадратных метров. Пожару была присвоена наивысшая категория сложности — четвертая. На месте происшествия был введен режим ЧС, а к тушению пламени были привлечены 400 человек и свыше 50 единиц техники. Справиться с огнем удалось только через 17 часов.

В результате пожара уничтожено более 500 контейнеров с различными товарами. Общая сумма ущерба неизвестна. Для того чтобы установить очаг возгорания потребовалось проведение комплексной экспертизы пожарно-испытательной лаборатории МЧС и экспертов-криминалистов МВД.

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