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09:33 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области изъяли 632 флакона запрещенных лосьонов

Несколько сотен флаконов с запрещенными лосьонами изъяли в Волгоградской области во время специальных рейдов.

Источник: Аргументы и факты

Контрольно-надзорные мероприятия проводились с июля по октябрь текущего года. Всего сотрудники Роспотребнадзора по региону провели 127 рейдов на объектах, где ведется розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28%.

«По итогам мероприятий было выявлено 632 единицы запрещенной к реализации продукции, такой как косметические лосьоны “Алт”, “Ламивит”, “Медовый”, одеколоны “Шипр”, “Тройной”, — сообщили корреспонденту “АиФ-Волгоград” в ведомстве. — Данная продукция была арестована».

В отношении нарушителей возбуждены административные дела.

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