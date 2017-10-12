В Волгоградской области изъяли 632 флакона запрещенных лосьонов
Несколько сотен флаконов с запрещенными лосьонами изъяли в Волгоградской области во время специальных рейдов.
Несколько сотен флаконов с запрещенными лосьонами изъяли в Волгоградской области во время специальных рейдов.
«По итогам мероприятий было выявлено 632 единицы запрещенной к реализации продукции, такой как косметические лосьоны “Алт”, “Ламивит”, “Медовый”, одеколоны “Шипр”, “Тройной”, — сообщили корреспонденту “АиФ-Волгоград” в ведомстве. — Данная продукция была арестована».
В отношении нарушителей возбуждены административные дела.