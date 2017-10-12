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13:32 (мск), источник: Volga News

«Сибур Тольятти» опровергает информацию об утечке изобутана

Пресс-служба «Сибур Тольятти» опровергает информацию об утечке изобутана, якобы произошедшей 11 октября.

Напомним, ранее региональное управление МЧС сообщило, что в цехе И6 во время продувки установки произошел незначительный выход изобутана без последующего горения. Всего на место происшествия выезжали 49 человек, было задействовано 13 единиц техники.

В компании же утверждают, что на одном из трубопроводов установки производства изопрена произошло возгорание фланцевого соединения, которое было ликвидировано силами технологического персонала в течение пяти минут.

«Прибывшая пожарная часть предприятия провела проливку соседнего оборудования. Городские пожарные службы вошли в состав резерва. Выброса вредных и опасных веществ в атмосферу не произошло. Предприятие работает в штатном режиме», — говорится в распространенном заявлении.

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