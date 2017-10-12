«Сибур Тольятти» опровергает информацию об утечке изобутана

Напомним, ранее региональное управление МЧС сообщило, что в цехе И6 во время продувки установки произошел незначительный выход изобутана без последующего горения. Всего на место происшествия выезжали 49 человек, было задействовано 13 единиц техники.

В компании же утверждают, что на одном из трубопроводов установки производства изопрена произошло возгорание фланцевого соединения, которое было ликвидировано силами технологического персонала в течение пяти минут.