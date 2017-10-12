​Женщину с ребенком на руках зажало в дверях автобуса в Екатеринбурге

Установлено, что 10 октября утром вблизи от дома № 51 по улице Краснофлотцев в Екатеринбурге, на остановке «Спортивная» водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» во время закрытия дверей зажал ногу 32-летней пассажирке, выходившей из автобуса. При этом женщина держала на руках своего маленького ребенка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.