Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
В Москве прокомментировали новые требования Турции к России
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Мадрид поставил Каталонии ультиматум Независимость Каталонии отложили: как это встретили жители региона и упустил ли момент Пучдемон
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Москва ответит на “пощечину”: СМИ об изменении договора с Турцией
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
Регионы могут остаться без строителей
Названы самые «культурные» города России
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
13Самое продаваемое оружие в США
09:24 (мск), источник: УралПолит.ру

​Женщину с ребенком на руках зажало в дверях автобуса в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ИА «УралПолит.Ru». Молодой женщине с ребенком на руках прищемило ногу дверью автобуса в Екатеринбурге.

Установлено, что 10 октября утром вблизи от дома № 51 по улице Краснофлотцев в Екатеринбурге, на остановке «Спортивная» водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» во время закрытия дверей зажал ногу 32-летней пассажирке, выходившей из автобуса. При этом женщина держала на руках своего маленького ребенка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Автобус поехал, женщина упала, получив травму ноги.

«…прокуратура даст правовую оценку факту несоблюдения требований безопасности при организации перевозки пассажиров», — говорится в сообщении.

Кроме того, будет установлено, проводится ли организацией-перевозчиком обязательный медицинское освидетельствование водителей, соблюдаются ли нормы их отдыха.

По итогам прокурорской проверки будут приняты меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
У гражданина в Екатеринбурге, скопившего 20 миллионов долгов по налогам, арестовали «Лексус»
Маккейн: команда Трампа затягивает реализацию санкций против РФ
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
Число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23
WSJ: РФ превратила антивирус Касперского в инструмент шпионажа
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Умерла советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Объем выдачи ипотеки растет
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь