Женщину с ребенком на руках зажало в дверях автобуса в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ИА «УралПолит.Ru». Молодой женщине с ребенком на руках прищемило ногу дверью автобуса в Екатеринбурге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ИА «УралПолит.Ru». Молодой женщине с ребенком на руках прищемило ногу дверью автобуса в Екатеринбурге.
Установлено, что 10 октября утром вблизи от дома № 51 по улице Краснофлотцев в Екатеринбурге, на остановке «Спортивная» водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» во время закрытия дверей зажал ногу 32-летней пассажирке, выходившей из автобуса. При этом женщина держала на руках своего маленького ребенка, сообщили в
Автобус поехал, женщина упала, получив травму ноги.
«…прокуратура даст правовую оценку факту несоблюдения требований безопасности при организации перевозки пассажиров», — говорится в сообщении.
Кроме того, будет установлено, проводится ли
По итогам прокурорской проверки будут приняты меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.