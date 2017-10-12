В Екатеринбурге из горящего общежития эвакуировали 45 человек

В результате пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Тринадцать жильцов эвакуировались самостоятельно, еще 31 человек, в том числе 7 детей, на улицу вывели спасатели по лестничным маршам и по 3-коленным пожарным лестницам, установленных в окна здания.