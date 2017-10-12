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09:25 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге из горящего общежития эвакуировали 45 человек

В Екатеринбурге в общежитии на улице Центральной сегодня ночью произошел пожар.

В результате пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Тринадцать жильцов эвакуировались самостоятельно, еще 31 человек, в том числе 7 детей, на улицу вывели спасатели по лестничным маршам и по 3-коленным пожарным лестницам, установленных в окна здания.

Огонь, бушевавший на площади 50 кв.м., повредил деревянную лестничную клетку на 1 и 2 этажах здания, а также межэтажное перекрытие.

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