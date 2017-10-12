В Екатеринбурге из горящего общежития эвакуировали 45 человек
В Екатеринбурге в общежитии на улице Центральной сегодня ночью произошел пожар.
В Екатеринбурге в общежитии на улице Центральной сегодня ночью произошел пожар.
В результате пострадал один человек, сообщает
Тринадцать жильцов эвакуировались самостоятельно, еще 31 человек, в том числе 7 детей, на улицу вывели спасатели по лестничным маршам и по 3-коленным пожарным лестницам, установленных в окна здания.
Огонь, бушевавший на площади 50 кв.м., повредил деревянную лестничную клетку на 1 и 2 этажах здания, а также межэтажное перекрытие.