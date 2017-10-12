Ремонтируя балкон, омич сорвался и упал
Мужчину доставили в больницу с переломом пяток.
Мужчину доставили в больницу с переломом пяток.
Вчера, 12 октября примерно в 12:30 В БСМП № 1 был доставлен 39-летний мужчина. Врачи констатировали у него переломы обеих пяточных костей.
Несчастный случай произошел в Ленинском округе на улице Гашека. Во время ремонта балкона, который расположен на третьем этаже, мужчина сорвался и полетел вниз.
Полиция начала предварительную проверку по факту несчастного случая.