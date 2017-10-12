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09:28 (мск), источник: Om1.ru

Ремонтируя балкон, омич сорвался и упал

Мужчину доставили в больницу с переломом пяток.

Вчера, 12 октября примерно в 12:30 В БСМП № 1 был доставлен 39-летний мужчина. Врачи констатировали у него переломы обеих пяточных костей.

Несчастный случай произошел в Ленинском округе на улице Гашека. Во время ремонта балкона, который расположен на третьем этаже, мужчина сорвался и полетел вниз.

Полиция начала предварительную проверку по факту несчастного случая.

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