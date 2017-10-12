Полицейские задержали подозреваемого в краже из банкоматов почти 4 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

Правоохранители установили, что в начале 2016 г. злоумышленник, путем повреждения двух банкоматов похитил из них 3,8 млн рублей. Еще две попытки краж закончились неудачно.

В результате изучения записей камер видеонаблюдения и проведения иных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. 35-летний мужчина скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск.

В ходе организации поисковых и засадных мероприятий оперативники установили местонахождение и задержали злоумышленника в съемном доме, располагавшемся на территории Красноярского района Самарской области.