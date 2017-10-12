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09:53 (мск), источник: ДЕЙТА

Молодой шишкарь не вернулся из леса в Приморье

В Арсеньеве пропал 19-летний молодой человек. Юноша собирался отправиться в глубинку края, чтобы собрать орехи и подзаработать, сообщает «Deita. ru». Информация о его исчезновении появилась сегодня в одном из популярных пабликов Instagram.

Источник: ДЕЙТА

Пропавшего зовут Даниил Князев. Родился он в 1998 году.

Как рассказали близкие, 26 сентября на рейсовом автобусе он уехал из Арсеньева в Партизанский район для сбора кедрового ореха и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 19 лет, худощавого телосложения, среднего роста, волос прямой, темно-русый, коротко стрижен, глаза серо-голубые.

Был одет: темно-синяя болоньевая куртка, черные брюки, темно-синяя олимпийка с капюшоном, ботинки черного цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Даниила, просим позвонить по телефонам: 8 (42362) 91−9−07, 91−3−57 — ОП № 11 МОМВД России «Арсеньевский» или 02, 102 — полиция, 8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 — волонтеры.

Екатерина Лапкина.

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