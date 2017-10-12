Столетнюю икону пытались вывезти из Беларуси в Польшу
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Икону конца XIX — начала XX века пытались вывезти из Беларуси в Польшу, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Икону конца XIX — начала XX века пытались вывезти из Беларуси в Польшу, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Гражданин Беларуси, следовавший в Польшу через пункт пропуска «Берестовица» на легковом автомобиле «Ауди» в качестве пассажира, пытался вывезти из страны икону, изготовленную 100 лет назад. Он сообщил, что не перемещает товары, подлежащие обязательному декларированию. Однако во время таможенного и пограничного контроля в багаже пассажира гродненские таможенники обнаружили расписную позолоченную икону в киоте.
Согласно заключению эксперта таможенной лаборатории, икона «Матерь Божия» изготовлена в конце XIX — начале XX века и является культурной ценностью.
Незаконно перемещаемая икона изъята до решения суда. Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 14.5 КоАП Беларуси.