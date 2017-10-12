Столетнюю икону пытались вывезти из Беларуси в Польшу

Гражданин Беларуси, следовавший в Польшу через пункт пропуска «Берестовица» на легковом автомобиле «Ауди» в качестве пассажира, пытался вывезти из страны икону, изготовленную 100 лет назад. Он сообщил, что не перемещает товары, подлежащие обязательному декларированию. Однако во время таможенного и пограничного контроля в багаже пассажира гродненские таможенники обнаружили расписную позолоченную икону в киоте.