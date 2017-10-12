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09:46 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарец, пытавшийся задушить полицейского, отделался 30-тысячным штрафом

В Самарской области вынесли приговор 49-летнему жителю Ставропольского района, применившему насилие в отношении сотрудника полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Вечером 28 июля мужчина позвонил по телефону «112» и сообщил о том, что на территории СНТ «Приморское» проживают иностранные граждане. Спустя некоторое время по указанному адресу прибыл участковый. Он попросил мужчину дать объяснения по поводу сделанного им в дежурную часть звонка. Однако дачник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался. Более того, после того, как полицейский вручил ему повестку о явке в отдел полиции для дачи объяснения по данному факту, он схватил его за шею и начал душить.

На суде мужчина признал свою вину и полностью раскаялся в содеянном. В итоге его признали виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и назначили наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

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