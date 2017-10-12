Самарец, пытавшийся задушить полицейского, отделался 30-тысячным штрафом

Вечером 28 июля мужчина позвонил по телефону «112» и сообщил о том, что на территории СНТ «Приморское» проживают иностранные граждане. Спустя некоторое время по указанному адресу прибыл участковый. Он попросил мужчину дать объяснения по поводу сделанного им в дежурную часть звонка. Однако дачник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался. Более того, после того, как полицейский вручил ему повестку о явке в отдел полиции для дачи объяснения по данному факту, он схватил его за шею и начал душить.