Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве друга из-за женщины

По версии следствия, вечером 25 августа 25-летний обвиняемый находился в гостях у друга в квартире на ул. Мичурина. Поссорившись с хозяином из-за женщины, обвиняемый на почве ревности несколько раз ударил потерпевшего молотком по голове и шее. От полученных телесных повреждений 31-летний мужчина скончался на месте.