Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве друга из-за женщины
Молодой мужчина предстанет перед судом в Володарске Нижегородской области по обвинению в убийстве друга
Молодой мужчина предстанет перед судом в Володарске Нижегородской области по обвинению в убийстве друга
По версии следствия, вечером 25 августа 25-летний обвиняемый находился в гостях у друга в квартире на ул. Мичурина. Поссорившись с хозяином
Вину обвиняемый признал в полном объеме, он арестован. В настоящее время уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) направлено в Володарский районный суд.