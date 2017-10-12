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13:46 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве друга из-за женщины

Молодой мужчина предстанет перед судом в Володарске Нижегородской области по обвинению в убийстве друга из-за женщины. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 12 октября 2017 года.

По версии следствия, вечером 25 августа 25-летний обвиняемый находился в гостях у друга в квартире на ул. Мичурина. Поссорившись с хозяином из-за женщины, обвиняемый на почве ревности несколько раз ударил потерпевшего молотком по голове и шее. От полученных телесных повреждений 31-летний мужчина скончался на месте.

Вину обвиняемый признал в полном объеме, он арестован. В настоящее время уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) направлено в Володарский районный суд.

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