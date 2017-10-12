Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В Москве прокомментировали новые требования Турции к России
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Москва ответит на “пощечину”: СМИ об изменении договора с Турцией
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
13Самое продаваемое оружие в США
09:52 (мск), источник: ТАСС

В Свердловской области начался суд над владельцами собак, загрызших ребенка

Семилетняя девочка погибла на детской площадке в деревне Пальмино 5 февраля.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Тавдинский районный суд Свердловской области начал рассмотрение дела владельцев собак, загрызших семилетнюю девочку в деревне Пальмино. Об этом сообщили в четверг ТАСС в суде.

Тело семилетней девочки нашли на детской площадке в деревне Пальмино 5 февраля. Двух собак, которые на нее напали, усыпили. Выяснилось, что владельцы использовали их для охоты. Они обвиняются в причинении смерти по неосторожности и находятся под подпиской о невыезде.

«Сегодня началось рассмотрение дела по существу, заседание открытое», — уточнили в суде.

Ранее состоялись предварительные слушания по делу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Times: в Сирии убита воевавшая за ИГ британка по прозвищу Белая вдова
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
Маккейн: команда Трампа затягивает реализацию санкций против РФ
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
Число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23
WSJ: РФ превратила антивирус Касперского в инструмент шпионажа
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Умерла советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Объем выдачи ипотеки растет
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь