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10:17 (мск), источник: СуперОмск

В полиции Омска сообщили подробности ночного ДТП — девушка на «Лексусе» была пьяна

Омичка, влетевшая на иномарке в разметочную бригаду, как оказалось, имела признаки алкогольного опьянения.

Однако от медицинского освидетельствования девушка отказалась.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 12 октяюря, на ул. Богдана Хмельницкого в Омске. Омичка на автомобиле Lexus врезалась в ГАЗ-3303, который от мощного удара сместился вперед и задел рабочего, наносившего дорожную разметку. В результате аварии 38-летнего мужчину пришлось госпитализировать.

«В отношении омички составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ», — отметили в пресс-службе омской Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.

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