В полиции Омска сообщили подробности ночного ДТП — девушка на «Лексусе» была пьяна

Инцидент произошел в ночь на четверг, 12 октяюря, на ул. Богдана Хмельницкого в Омске. Омичка на автомобиле Lexus врезалась в ГАЗ-3303, который от мощного удара сместился вперед и задел рабочего, наносившего дорожную разметку. В результате аварии 38-летнего мужчину пришлось госпитализировать.