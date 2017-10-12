В полиции Омска сообщили подробности ночного ДТП — девушка на «Лексусе» была пьяна
Омичка, влетевшая на иномарке в разметочную бригаду, как оказалось, имела признаки алкогольного опьянения.
Омичка, влетевшая на иномарке в разметочную бригаду, как оказалось, имела признаки алкогольного опьянения.
Однако от медицинского освидетельствования девушка отказалась.
Инцидент произошел в ночь на четверг, 12 октяюря, на ул. Богдана Хмельницкого в Омске. Омичка на автомобиле Lexus врезалась в ГАЗ-3303, который от мощного удара сместился вперед и задел рабочего, наносившего дорожную разметку. В результате аварии 38-летнего мужчину пришлось госпитализировать.
«В отношении омички составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ», — отметили в
По факту ДТП проводится проверка.