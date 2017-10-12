Житель Башкирии подозревается в избиении битой отчима и собственной матери

Медицинская помощь понадобилась и жене потерпевшего. Врачи диагностировали у 50-летней женщины перелом руки. Стражи порядка выяснили, что произошло с супругами.
Сотрудник отдела МВД России по Белорецкому району Гузель Дронова сообщила, что вечером муж с женой распивали алкоголь. Они уже легли спать, когда домой пришел подвыпивший сын хозяйки дома. Обнаружив, что больше выпить нечего, он разозлился, схватил деревянную биту и несколько раз ударил ею по голове и телу спящего отчима. Защищая супруга, женщина прикрыла его рукой, и один удар сына пришелся на кисть матери.
Врачи скорой помощи доставили потерпевших в больницу. Полицейские задержали подозреваемого. Ранее неоднократно судимый 31-летний мужчина вновь стал фигурантом уголовного дела. Он признал свою вину и находится под стражей.