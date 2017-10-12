Кражу ювелирных изделий почти на 800 тысяч рублей раскрыли в Новочеркасске
Кражу ювелирных изделий на сумму около 800 тысяч рублей раскрыли полицейские в Новочеркасске.
Кражу ювелирных изделий на сумму около 800 тысяч рублей раскрыли полицейские в Новочеркасске.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратилась горожанка, заявившая о краже ювелирных изделий из ее дома.
В ходе
Как выяснили правоохранители, задержанный, разбив окно, проник в дом потерпевшей, когда та была на работе, и похитил из шкафа серьги, цепочку и кольца.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).