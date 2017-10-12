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10:17 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Кражу ювелирных изделий почти на 800 тысяч рублей раскрыли в Новочеркасске

Кражу ювелирных изделий на сумму около 800 тысяч рублей раскрыли полицейские в Новочеркасске.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратилась горожанка, заявившая о краже ювелирных изделий из ее дома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении был задержан 24-летний молодой человек.

Как выяснили правоохранители, задержанный, разбив окно, проник в дом потерпевшей, когда та была на работе, и похитил из шкафа серьги, цепочку и кольца.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

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