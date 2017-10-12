Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: Венгрия ставит Украину на место
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В Москве прокомментировали новые требования Турции к России
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
«Мне нужна помощь». Вайнштейн обратился к папарацциГолливудский продюсер сказал, что сейчас оказался в тяжелой ситуации, и заслуживает «второй шанс»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
39-летняя Климова показала фото сыновей от Игоря Петренко
СМИ: Пермякова преобразилась до неузнаваемости
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Похулиганили: смелая одежда Медведева и Трюдо
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
10Учителя при власти
12:08 (мск), источник: Вести - Воронеж

Суд отпустил под домашний арест обвиняемую в махинациях дочь экс-главы Новоусманского района

Ленинский районный суд в среду, 11 октября, отпустил из СИЗО фигуранток громкого дела о махинация с земельными участками инвалидов.

Источник: Вести - Воронеж

Дочери экс-главы Новоусманского района Любови Овчинниковой и главе финансового отдела Лилии Киреевой назначили домашний арест с 17 октября по 17 января 2018 года. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в Ленинском районном суде. Вероятнее всего, женщины будут оставаться дома, пока идёт следствие.

По сведениям «Вести-Воронеж», смягчение меры пресечения Овчинниковой и Киреевой может быть напрямую связана с отставкой главы района Владимира Чернышова. Из-за коррупционного скандала он покинул пост по собственному желанию в конце сентября.

Владимир Чернышов был всенародно избран главой местного самоуправления Новоусманского района в декабре 1999 года и в декабре 2003 года. Главой района его избрали в марте 2008 года, а затем и в сентябре 2013 года.

Дело о мошенничестве с землёй инвалидов в СУ СКР по региону по материалам воронежского ФСБ возбудили в августе 2017 года. Главной подозреваемой по громкому делу об аферах с участками стала Любовь Овчинникова, глава филиала бюро технической инвентаризации в Новоусманском районе. Она приходится дочерью главе Новоусманского района Владимиру Чернышову.

Обыски в здании администрации Новоусманского района, дома у Овчинниковой, у её предполагаемых сообщников прошли 17 августа. Дочь главы района заподозрили в выводе из собственности муниципалитета как минимум 10 участков, предназначенных льготникам. Её отправили в СИЗО до 17 октября. Следователи СУ СКР отрабатывают версию о хищении 100 земельных участков по аналогичной схеме.

В группу, занимавшуюся выводом земли из собственности района, входили как минимум пять человек. Одной из фигурантов уголовного дела вместе с Овчинниковой стала глава финансового отдела администрации Новоусманского района Лилия Киреева.

В случае чиновницы речь идёт о служебной статье — о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Кирееву привлекли к уголовной ответственности за то, что она нарушала порядок приёма и рассмотрения заявок от граждан на выдачу льготных земельных участков. Женщину поместили в СИЗО 8 сентября до 17 октября. Теперь обе женщины будут ждать суда дома.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане
У датского изобретателя, подозреваемого в убийстве журналистки, нашли видео с обезглавливанием женщин
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
Видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву показали в суде
WSJ: Россия использовала антивирус Касперского для шпионажа
Синоптики прогнозируют похолодание и дожди почти по всей России
Минобороны заявило о переброске «по-тихому» в Польшу дивизии США
Спорт
Суперрекорд СКА. Самые длинные победные серии в истории КХЛ СКА уступил ХК "Сочи" и потерпел первое поражение в этом сезоне
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов основал телекомпанию Ведущий сам займется созданием новых проектов для ТВ
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Объем выдачи ипотеки растет
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь