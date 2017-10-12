Суд отпустил под домашний арест обвиняемую в махинациях дочь экс-главы Новоусманского района
Ленинский районный суд в среду, 11 октября, отпустил из СИЗО фигуранток громкого дела о махинация с земельными участками инвалидов.
Ленинский районный суд в среду, 11 октября, отпустил из СИЗО фигуранток громкого дела о махинация с земельными участками инвалидов.
Дочери
По сведениям «Вести-Воронеж», смягчение меры пресечения Овчинниковой и Киреевой может быть напрямую связана с отставкой главы района Владимира Чернышова.
Владимир Чернышов был всенародно избран главой местного самоуправления Новоусманского района в декабре 1999 года и в декабре 2003 года. Главой района его избрали в марте 2008 года, а затем и в сентябре 2013 года.
Дело о мошенничестве с землёй инвалидов в СУ СКР по региону по материалам воронежского ФСБ возбудили в августе 2017 года. Главной подозреваемой по громкому делу об аферах с участками стала Любовь Овчинникова, глава филиала бюро технической инвентаризации в Новоусманском районе. Она приходится дочерью главе Новоусманского района Владимиру Чернышову.
Обыски в здании администрации Новоусманского района, дома у Овчинниковой, у её предполагаемых сообщников прошли 17 августа. Дочь главы района заподозрили в выводе из собственности муниципалитета как минимум 10 участков, предназначенных льготникам. Её отправили в СИЗО до 17 октября. Следователи СУ СКР отрабатывают версию о хищении 100 земельных участков по аналогичной схеме.
В группу, занимавшуюся выводом земли из собственности района, входили как минимум пять человек. Одной из фигурантов уголовного дела вместе с Овчинниковой стала глава финансового отдела администрации Новоусманского района Лилия Киреева.
В случае чиновницы речь идёт о служебной статье — о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Кирееву привлекли к уголовной ответственности за то, что она нарушала порядок приёма и рассмотрения заявок от граждан на выдачу льготных земельных участков. Женщину поместили в СИЗО 8 сентября до 17 октября. Теперь обе женщины будут ждать суда дома.