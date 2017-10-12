Суд отпустил под домашний арест обвиняемую в махинациях дочь экс-главы Новоусманского района

Источник: Вести - Воронеж

Дочери экс-главы Новоусманского района Любови Овчинниковой и главе финансового отдела Лилии Киреевой назначили домашний арест с 17 октября по 17 января 2018 года. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в Ленинском районном суде. Вероятнее всего, женщины будут оставаться дома, пока идёт следствие.

По сведениям «Вести-Воронеж», смягчение меры пресечения Овчинниковой и Киреевой может быть напрямую связана с отставкой главы района Владимира Чернышова. Из-за коррупционного скандала он покинул пост по собственному желанию в конце сентября.

Владимир Чернышов был всенародно избран главой местного самоуправления Новоусманского района в декабре 1999 года и в декабре 2003 года. Главой района его избрали в марте 2008 года, а затем и в сентябре 2013 года.

Дело о мошенничестве с землёй инвалидов в СУ СКР по региону по материалам воронежского ФСБ возбудили в августе 2017 года. Главной подозреваемой по громкому делу об аферах с участками стала Любовь Овчинникова, глава филиала бюро технической инвентаризации в Новоусманском районе. Она приходится дочерью главе Новоусманского района Владимиру Чернышову.

Обыски в здании администрации Новоусманского района, дома у Овчинниковой, у её предполагаемых сообщников прошли 17 августа. Дочь главы района заподозрили в выводе из собственности муниципалитета как минимум 10 участков, предназначенных льготникам. Её отправили в СИЗО до 17 октября. Следователи СУ СКР отрабатывают версию о хищении 100 земельных участков по аналогичной схеме.

В группу, занимавшуюся выводом земли из собственности района, входили как минимум пять человек. Одной из фигурантов уголовного дела вместе с Овчинниковой стала глава финансового отдела администрации Новоусманского района Лилия Киреева.