Житель Урала приговорен к 9,5 года колонии за хранение почти 50 кг наркотиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Каменский районный суд приговорил к 9,5 года колонии екатеринбуржца, у которого изъяли почти 50 кг синтетических наркотиков. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Каменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга Михаила Омелькова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ “Незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в крупном размере, без целей сбыта”, “Покушение на незаконный сбыт наркотического средства, с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере”. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Омельков через интернет в 2016 году вступил в сговор с неизвестным для сбыта наркотиков в особо крупном размере на территории РФ. По договоренности неизвестный должен был купить, расфасовать и доставить в тайники наркотики, а осужденному необходимо было осуществлять их продажу через тайники в Екатеринбурге. За сбыт наркотиков мужчина должен был получить $1,5 тыс.