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11:03 (мск), источник: ТАСС

Житель Урала приговорен к 9,5 года колонии за хранение почти 50 кг наркотиков

По данным следствия, мужчина должен был продавать их через тайники в Екатеринбурге, но не успел осуществить свой умысел.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Каменский районный суд приговорил к 9,5 года колонии екатеринбуржца, у которого изъяли почти 50 кг синтетических наркотиков. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Каменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга Михаила Омелькова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ “Незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в крупном размере, без целей сбыта”, “Покушение на незаконный сбыт наркотического средства, с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере”. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Омельков через интернет в 2016 году вступил в сговор с неизвестным для сбыта наркотиков в особо крупном размере на территории РФ. По договоренности неизвестный должен был купить, расфасовать и доставить в тайники наркотики, а осужденному необходимо было осуществлять их продажу через тайники в Екатеринбурге. За сбыт наркотиков мужчина должен был получить $1,5 тыс.

«Следуя указаниям, полученным через интернет, он прибыл из Екатеринбурга в Каменский район, где извлек из тайника наркотики общей массой 49,5 кг. Потом он поместил вещество в автомобиль для перевозки в Екатеринбург. Однако он не смог осуществить свой умысел, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. Наркотическое средство изъято из незаконного оборота», — резюмировали в ведомстве.

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