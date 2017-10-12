Два бывших зэка угоняли иномарки в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ИА «УралПолит.Ru». Полицейские задержали двух человек, подозреваемых в угонах иномарок в Екатеринбурге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ИА «УралПолит.Ru». Полицейские задержали двух человек, подозреваемых в угонах иномарок в Екатеринбурге.
С октября по декабрь 2016 года в полицию поступил ряд сообщений о краже автомобилей иностранного производства. Первый случай произошел 26 октября — неизвестные угнали припаркованную у дома на улице Онежской автомашину Toyota Camry. А 2 декабря на улице Шварца их жертвой стал владелец Hyundai Solaris, сообщили в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.
Впоследствии еще несколько автовладельцев заявили в полицию, что они лишились своих машин. По каждому факту кражи были возбуждены уголовные дела по соответствующей статье УК РФ.
«В ходе отработки поступивших сообщений о совершенных на территории Екатеринбурга преступлениях сыщики пришли к выводу о том, что в хищении транспорта участвовали одни и те же лица», — сказано в сообщении.
Все уголовные дела объединили в одно производство.
Оперативники УМВД в течение нескольких месяцев вели кропотливую работу по изобличению предполагаемых преступников, установлению их личности и местонахождения.
В результате сыщики задержали двух безработных и ранее судимых местных жителей 29-ти и 35-лет. Они сознались в двух криминальных эпизодах.
В настоящее время один из подозреваемых заключен под арест, второй находится под подпиской о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается.