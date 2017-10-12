Волгоградец наткнулся на живую мышь в белом батоне в хлебном магазине

На видео пользователь Иван Шутов в хлебном отделе одного из магазинов берет в руки обернутую в целлофановый пакет буханку белого хлеба, из которого выползает живая мышь. По словам Ивана, мышь прогрызла в пакете дыру и устроилась в батоне.