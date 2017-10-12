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11:07 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградец наткнулся на живую мышь в белом батоне в хлебном магазине

Волгоградцы в шоке после просмотра видео, выложенного в одной из популярных социальных сетей, сообщает ВДТВ.

На видео пользователь Иван Шутов в хлебном отделе одного из магазинов берет в руки обернутую в целлофановый пакет буханку белого хлеба, из которого выползает живая мышь. По словам Ивана, мышь прогрызла в пакете дыру и устроилась в батоне.

Некоторые пользователи показательно восхищались животным в хлебе: «Такая милая!». Другие были поражены качеством обслуживания в этом магазине, третьи не убереглись от банальной шутки: «Готовый бутерброд!».

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