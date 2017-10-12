Из-за проблем с шасси казахстанский самолет не может приземлиться в аэропорту Китая
Китайские СМИ сообщили, что самолет Boeing 757, принадлежащий предположительно компании «Эйр Астана», не смог приземлится в аэропорту Китая
Китайские СМИ сообщили, что самолет Boeing 757, принадлежащий предположительно компании «Эйр Астана», не смог приземлится в аэропорту Китая
«Сейчас самолет находится в воздухе, он кружит над городом Сямэнь. Наземные службы аэропорта готовятся к аварийной посадке. К счастью, в этом самолете нет пассажиров», — говорится в публикации.
Информацию об этом также подтвердил экономический обозреватели и блогер Денис Кривошеев.
«Тревожные новости подтверждаются самолет авиакомпании. Насколько я могу понять самолет авикомпании AirAstana вылетел из Международный аэропорт Гаоци (Gaoqi) в городе Сямэнь (Xiamen) и вернулся в порт. Как сообщают первые источники, проблема с шасси. По траектории видно, что самолет взлетел, сделал более 20 кругов и вернулся в порт. Ждем разъяснений», — написал он на своей странице в Facebook.