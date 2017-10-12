В Казани ищут свидетелей наезда на 56-летнего пешехода
(Город Казань KZN.RU, 12 октября). В Казани ищут очевидцев наезда на 56-летнего пешехода. ДТП случилось 11 октября в 17.55 напротив дома № 54Е по ул. Гвардейская.
(Город Казань KZN.RU, 12 октября). В Казани ищут очевидцев наезда на 56-летнего пешехода. ДТП случилось 11 октября в 17.55 напротив дома № 54Е по ул. Гвардейская.
Стоит отметить, что мужчина переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Водитель, совершивший наезд, в нарушение п. 2.5 Правил дорожного движения с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавший получил ушиб мягких тканей головы.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествия откликнуться по телефонам: 5−333−848, 5−333−819.
Всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 220 ДТП, из них 8 происшествий с пострадавшими — 4 наезда на пешеходов и 4 столкновения транспортных средств. В результате 9 участников ДТП — 4 пешехода (в том числе подросток),