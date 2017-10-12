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10:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Бывший полицейский отделался условным сроком за «слив» информации хабаровским гробовщикам

В ближайшие два года осужденный не сможет устроиться в правоохранительные органы.

Бывший оперативный дежурный полиции, который передавал ритуальным агентствам сведения об умерших хабаровчанах, отделался условным сроком. Фигурант признал свою вину и согласился с доводами обвинения, а потому Центральный районный суд рассмотрел дело в особом порядке — без исследования доказательств. О решении суда корреспонденту портала «Губерния» рассказала гособвинитель Елена Демидовская.

«Судья приговорил бывшего полицейского к двум годам и восьми месяцам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. В виде дополнительного наказания осужденному на два года запретили занимать должности в правоохранительных органах после окончания срока лишения свободы. Отмечу, что за предоставление конфиденциальной информации еще несколько сотрудников [полиции] попали под следствие. Расследование уголовных дел в отношении них еще не окончено», — сказала помощник прокурора Центрального района Хабаровска Елена Демидовская.

Напомним, благодаря криминальной подработке сотрудник полиции положил себе в карман 136 тысяч рублей.

Всего за «слив» информации работникам сферы ритуальных услуг под следствие попали около 20 хабаровских полицейских и медиков.

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