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10:47 (мск), источник: УралПолит.ру

Убийца Дарьи Зембицкой получил 9,5 лет «строгача». Прокурор просил больше

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ИА «УралПолит.Ru». Суд приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима Сергея Какшина, обвиняемого в убийстве бывшей супруги, тагильчанки Дарьи Зембицкой.

«УралПолит.Ru» писал, что гособвинение просит суд дать Какшину 10 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, трагедия произошла 9 января этого года. Обвиняемый приехал на своей автомашине к дому по улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле, где жила его бывшая супруга. В ходе общения они поссорились, и злоумышленник стал бить женщину. В результате жертва потеряла сознание, а бывший муж подумал, что она умерла. Он отвез потерпевшую на окраину города. Однако увидев, что женщина все еще жива, он пнул ее по голове, а потом задушил, надавив ногой на горло, а труп спрятал под снегом.

Когда его вычислили и задержали, он написал явку с повинной и добровольно указал место, где зарыл тело бывшей жены.

«Суд назначил Сергею Какшину наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кроме того, суд взыскал с него 3,8 млн рублей компенсации — двум детей погибшей по полтора миллиона каждому, остальную сумму — ее матери.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее «УралПолит.Ru» писал о том, что сестра погибшей Дарьи Зембицкой, Екатерина сообщила в соцсетях, что рядом с автомобилем девушки были найдены капли крови, а аккумулятор не был до конца установлен. В квартире также остались приготовленные вещи, в которых Зембицкая собиралась идти на работу. В ночь на 12 января сестра пропавшей и подруга Дарьи, куратор группы поиска Полина Серебрякова, вернувшись с ночных поисков девушки, сообщили о том, что правоохранителями задержан бывший муж потерпевшей, Сергей Какшин. По словам сестры Зембицкой, Какшин тяжело переживал развод. Недавно у Зембицкой появился новый возлюбленный, с которым она ежедневно обменивалась романтическими посланиями в социальной сети «Вконтакте», что и могло стать последней каплей для ревнивого мужчины.

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