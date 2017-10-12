Эксперты выяснили причину смерти подростка, пропавшего в Перми месяц назад

Эксперты выяснили причину смерти подростка, больного диабетом, которого месяц назад искали в Перми. Результаты вскрытия показали, что он погиб от утопления.

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в Следственном комитете по Пермскому краю, экспертиза показала, что причиной смерти 17-летнего школьника стало утопление в воде. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели подростка.