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10:51 (мск), источник: АиФ Прикамье

Эксперты выяснили причину смерти подростка, пропавшего в Перми месяц назад

Результаты вскрытия показали, что 17-летний школьник, больной сахарным диабетом, погиб от утопления.

Эксперты выяснили причину смерти подростка, больного диабетом, которого месяц назад искали в Перми. Результаты вскрытия показали, что он погиб от утопления.

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в Следственном комитете по Пермскому краю, экспертиза показала, что причиной смерти 17-летнего школьника стало утопление в воде. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели подростка.

Напомним, мальчик, который был болен сахарным диабетом, пропал 4 сентября по дороге в школу. Несколько дней его искали волонтёры, полиция и жители Перми. Тело школьника нашли 12 сентября в Орджоникидзевском районе города Перми в реке Чусовая в районе Чусовского моста.

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