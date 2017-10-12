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10:47 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму водитель сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости (Крым). В Керчи водитель автомобиля насмерть сбил женщину на улице Толстого, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ГИБДД.

В течение суток правоохранители установили личность водителя, возможно, причастного к совершению ДТП.

«Транспортное средство гражданина с характерными повреждениями выявлено в одном из гаражных кооперативов Керчи. В настоящее время по факту ДТП проводятся следственные действия», — отметили в ведомстве.

В рамках следствия назначен ряд экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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