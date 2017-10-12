СНБ задержала торговцев сильнодействующими препаратами

В ходе дознания установлено, что Зохид Масадыков и Орзу Масадикова приобретали данные препараты у Бахтиёра Ахмедова с целью их последующей незаконной перепродажи. При этом, сам Бахтиёр Ахмедов, пытаясь запутать оперативников, сообщил, что на днях прибыл из Коканда и приобрёл данные препараты у жителя Ташкента некоего Тимура по просьбе самого Зохида Масадыкова. Однако, в ходе мероприятия установлено, что Ахмедов уже в течение долгого времени проживает в Ташкенте и является одним из поставщиков сильнодействующих препаратов в столицу. В ходе осмотра его местожительства в Мирабадском районе обнаружены еще 4 тысячи таблеток «лирики», 43 таблетки «трамадола», а также 96,9 млн сумов, заработанных незаконным путём, а также две тетради с «чёрной бухгалтерией».