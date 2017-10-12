СНБ задержала торговцев сильнодействующими препаратами

Уроженцы Ферганской области, ранее судимый Зохид Масадыков, его мать, четырежды судимая Орзу Масадикова и их сообщник Бахтиер Ахмедов были задержаны с поличным в момент продажи клиенту 1208 таблеток «лирики» и 1000 таблеток «трамадола» за 14 млн сумов.
В ходе дознания установлено, что Зохид Масадыков и Орзу Масадикова приобретали данные препараты у Бахтиёра Ахмедова с целью их последующей незаконной перепродажи. При этом, сам Бахтиёр Ахмедов, пытаясь запутать оперативников, сообщил, что на днях прибыл из Коканда и приобрёл данные препараты у жителя Ташкента некоего Тимура по просьбе самого Зохида Масадыкова. Однако, в ходе мероприятия установлено, что Ахмедов уже в течение долгого времени проживает в Ташкенте и является одним из поставщиков сильнодействующих препаратов в столицу. В ходе осмотра его местожительства в Мирабадском районе обнаружены еще 4 тысячи таблеток «лирики», 43 таблетки «трамадола», а также 96,9 млн сумов, заработанных незаконным путём, а также две тетради с «чёрной бухгалтерией».
Всего в ходе специального мероприятия изъято 5208 таблеток «лирики» и 1043 таблетки «трамадола». Их примерная стоимость составляет свыше 80,2 млн сумов. В ходе опроса Бахтиёр Ахмедов не смог предоставить сертификаты на изъятые препараты и другие документы, разрешающие их ввоз на территорию Узбекистана.
По данному факту Шайхантахурским районным отделом Департамента при Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 246 и 251 Уголовного кодекса.
Напомним, что ранее оперативники СНБ задержали 20 членов группировки, занимавшейся реализацией сильнодействующих психотропных препаратов в Ташкенте. Её возглавлял ранее неоднократно судимый Шохрух Жураев. У задержанных изъяли 7030 таблеток трамадола и 141 — «лирики».