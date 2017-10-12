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11:37 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежец пошел на жестокое убийство пенсионерки ради мобильного телефона

Молодому человеку грозит пожизненное лишение свободы.

Источник: Новости Воронежа

СКР завершил расследование уголовного дела 23-летнего жителя села Новомакарово, которое находится в Грибанковском районе. Он проходил по делу за разбой и убийство. За это светит пожизненное лишение свободы.

На «дело» воронежец пошел 8 января 2017 года. Как сообщают следователи, убийство парень решил совершить ради того, чтобы улучшить свое материальное положение.

«В дом к пенсионерке молодой человек проник через окно. Поле чего ударил 83-летнюю женщину несколько раз своим ножом», — рассказали в СКР.

Травмы оказались не совместимы с жизнью — потерпевшая умерла. Воронежец же взял её мобильный телефон и сбежал. Отпираться от того, что это он совершил убийство, молодой человек не стал. Телефон у него изъяли.

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