Воронежец пошел на жестокое убийство пенсионерки ради мобильного телефона

Источник: Новости Воронежа

СКР завершил расследование уголовного дела 23-летнего жителя села Новомакарово, которое находится в Грибанковском районе. Он проходил по делу за разбой и убийство. За это светит пожизненное лишение свободы.

На «дело» воронежец пошел 8 января 2017 года. Как сообщают следователи, убийство парень решил совершить ради того, чтобы улучшить свое материальное положение.

«В дом к пенсионерке молодой человек проник через окно. Поле чего ударил 83-летнюю женщину несколько раз своим ножом», — рассказали в СКР.