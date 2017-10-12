Воронежец пошел на жестокое убийство пенсионерки ради мобильного телефона
Молодому человеку грозит пожизненное лишение свободы.
Молодому человеку грозит пожизненное лишение свободы.
СКР завершил расследование уголовного дела 23-летнего жителя села Новомакарово, которое находится в Грибанковском районе. Он проходил по делу за разбой и убийство. За это светит пожизненное лишение свободы.
На «дело» воронежец пошел 8 января 2017 года. Как сообщают следователи, убийство парень решил совершить ради того, чтобы улучшить свое материальное положение.
«В дом к пенсионерке молодой человек проник через окно. Поле чего ударил 83-летнюю женщину несколько раз своим ножом», — рассказали в СКР.
Травмы оказались не совместимы с жизнью — потерпевшая умерла. Воронежец же взял её мобильный телефон и сбежал. Отпираться от того, что это он совершил убийство, молодой человек не стал. Телефон у него изъяли.