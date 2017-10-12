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12:02 (мск), источник: НТА-Приволжье

Автоледи насмерть сбила пешехода в Большемурашкинском районе Нижегородской области

Как сообщает УГИБДД России по Нижегородской области, авария произошла в 23:00 11 октября на 23 км автодороги Работки — Порецкое в Большемурашкинском районе.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, 34-летний водитель иномарки Hyundai совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадал 54-летний пешеход, который получил смертельное ранение.

За 11 октября в Нижегородской области произошло 20 ДТП, в которых погиб один человек и ранения получил еще 21 человек.

В Нижнем Новгороде произошло 9 ДТП, в которых погибших не зарегистрировано, ранено 10 человек.

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