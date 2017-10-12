Автоледи насмерть сбила пешехода в Большемурашкинском районе Нижегородской области

Согласно информации, 34-летний водитель иномарки Hyundai совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода.

За 11 октября в Нижегородской области произошло 20 ДТП, в которых погиб один человек и ранения получил еще 21 человек.