Автоледи насмерть сбила пешехода в Большемурашкинском районе Нижегородской области
Как сообщает УГИБДД России по Нижегородской области, авария произошла в 23:00 11 октября на 23 км автодороги Работки — Порецкое в Большемурашкинском районе.
Как сообщает УГИБДД России по Нижегородской области, авария произошла в 23:00 11 октября на 23 км автодороги Работки — Порецкое в Большемурашкинском районе.
Согласно информации, 34-летний водитель иномарки Hyundai совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП пострадал 54-летний пешеход, который получил смертельное ранение.
За 11 октября в Нижегородской области произошло 20 ДТП, в которых погиб один человек и ранения получил еще 21 человек.
В Нижнем Новгороде произошло 9 ДТП, в которых погибших не зарегистрировано, ранено 10 человек.