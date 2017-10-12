Улюкаев рассказал, что начал читать «Процесс» Кафки

Источник: РИА "Новости"

«Читаю Кафку — “Процесс”», — заявил он журналистам в четверг в Замоскворецком суде Москвы, где слушается его дело.

В предшествующие месяцы бывший министр, как сообщалось, читал и другие классические произведения, в той или иной степени затрагивающие тему судебных разбирательств. В их числе "Посторонний" Альбера Камю.

«Процесс» — одно из самых известных произведений Франца Кафки и европейской литературы XX века, в целом, рассказывающее историю человека, арестованного по непонятным ему самому обвинениям и тщетно пытающегося понять, где именно он преступил закон.