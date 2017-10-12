Улюкаев рассказал, что начал читать «Процесс» Кафки
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Обвиняемый в получении взятки
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Обвиняемый в получении взятки
«Читаю Кафку — “Процесс”», — заявил он журналистам в четверг в Замоскворецком суде Москвы, где слушается его дело.
«Процесс» — одно из самых известных произведений Франца Кафки и европейской литературы XX века, в целом, рассказывающее историю человека, арестованного по непонятным ему самому обвинениям и тщетно пытающегося понять, где именно он преступил закон.
Первая строчка романа стала хрестоматийной в абсурдистской литературе: «Кто-то,