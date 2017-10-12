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17:00 (мск), источник: Югополис

Директор кубанского предприятия сэкономил миллион, не выплатив зарплату сотрудникам

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Кущевского района, вынес приговор в отношении директора ООО «Бисквит». Он признан виновным в невыплате зарплаты 69 работникам предприятия.

Общая сумма составила свыше 1 млн рублей, при этом анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия показал, что руководством предприятия расходовались денежные средства на цели, не связанные с оплатой труда, в том числе на расчеты с контрагентами.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки, направленных в следственный орган. В ходе предварительного следствия в целях обеспечения гражданского иска на имущество обвиняемого был наложен арест.

Приговором суда директор осужден к наказанию в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 3 года. Гражданский иск прокурора удовлетворен.

Работа по полному погашению задолженности на предприятии продолжается, сообщает «Югополису» пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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