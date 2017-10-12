Директор кубанского предприятия сэкономил миллион, не выплатив зарплату сотрудникам

Общая сумма составила свыше 1 млн рублей, при этом анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия показал, что руководством предприятия расходовались денежные средства на цели, не связанные с оплатой труда, в том числе на расчеты с контрагентами.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки, направленных в следственный орган. В ходе предварительного следствия в целях обеспечения гражданского иска на имущество обвиняемого был наложен арест.

Приговором суда директор осужден к наказанию в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 3 года. Гражданский иск прокурора удовлетворен.