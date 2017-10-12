В Чердыни сотрудница банка украла у пенсионеров 400 тысяч рублей
За кражу 400 тысяч рублей с карт пенсионеров сотрудница банка в Чердыни получила условный срок.
За кражу 400 тысяч рублей с карт пенсионеров сотрудница банка в Чердыни получила условный срок.
28-летняя жительница воспользовалась доступом к счетам клиентов и незаконно списала с них деньги, потратив их на себя.
Пенсионеры обратились в полицию, мошенницу задержали. Чердынский районный суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения».
Об этом сообщают в краевом МВД. Девушке дали три года условно и оштрафовали на 60 тысяч рублей.