Подозреваемым по делу о пожаре в Ростове-на-Дону назначили меру пресечения

Источник: РИА Новости

Как сообщила полиция, пожар на вещевом рынке «Восточный» произошел из-за неосторожного обращения со сварочным аппаратом. Два работника укрепляли на металлической стене контейнера терминал оплаты сотовой связи. Из-за неосторожного обращения со сваркой загорелось содержимое контейнера, после чего огонь распространился на всю территорию верхней площадки рынка. Было возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности.

«Следователь избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде», — сказал собеседник агентства, уточнив, что дело будет расследоваться следователями МЧС при оперативном сопровождении полиции.

Вещевой рынок «Восточный», известный ростовчанам как «Темерник», загорелся вечером 8 октября. Пожару был присвоена четвертая категория сложности. К полуночи площадь огня составила около 6 тысяч квадратных метров. К утру огонь удалось ликвидировать. Никто не пострадал. При этом сгорело более 500 контейнеров с вещами. Сообщалось, что сумма ущерба составляет около 200 миллионов рублей.