Подозреваемым по делу о пожаре в Ростове-на-Дону назначили меру пресечения

Как сообщила полиция, пожар на вещевом рынке «Восточный» произошел
«Следователь избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде», — сказал собеседник агентства, уточнив, что дело будет расследоваться следователями МЧС при оперативном сопровождении полиции.
Вещевой рынок «Восточный», известный ростовчанам как «Темерник», загорелся вечером 8 октября. Пожару был присвоена четвертая категория сложности. К полуночи площадь огня составила около 6 тысяч квадратных метров. К утру огонь удалось ликвидировать. Никто не пострадал. При этом сгорело более 500 контейнеров с вещами. Сообщалось, что сумма ущерба составляет около 200 миллионов рублей.
Ранее большинство опрошенных РИА Новости владельцев сгоревших павильонов сообщили, что считают причиной пожара поджог. По словам президента