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13:39 (мск), источник: РИА Новости

Подозреваемым по делу о пожаре в Ростове-на-Дону назначили меру пресечения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Двое подозреваемых по делу о крупном пожаре на вещевом рынке «Восточный» в Ростове-на-Дону находятся под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.

Источник: РИА Новости

Как сообщила полиция, пожар на вещевом рынке «Восточный» произошел из-за неосторожного обращения со сварочным аппаратом. Два работника укрепляли на металлической стене контейнера терминал оплаты сотовой связи. Из-за неосторожного обращения со сваркой загорелось содержимое контейнера, после чего огонь распространился на всю территорию верхней площадки рынка. Было возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности.

«Следователь избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде», — сказал собеседник агентства, уточнив, что дело будет расследоваться следователями МЧС при оперативном сопровождении полиции.

Вещевой рынок «Восточный», известный ростовчанам как «Темерник», загорелся вечером 8 октября. Пожару был присвоена четвертая категория сложности. К полуночи площадь огня составила около 6 тысяч квадратных метров. К утру огонь удалось ликвидировать. Никто не пострадал. При этом сгорело более 500 контейнеров с вещами. Сообщалось, что сумма ущерба составляет около 200 миллионов рублей.

Ранее большинство опрошенных РИА Новости владельцев сгоревших павильонов сообщили, что считают причиной пожара поджог. По словам президента компании-собственника рынка Юрия Бобрикова, пожар возник почти одновременно в трех местах.

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