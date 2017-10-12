В Волгоградской области грузовой поезд задержал два пассажирских состава

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, в 6.10 12 октября на перегоне Чапурники — Канальная по техническим причинам был остановлен грузовой поезд. В результате от графика отстали состав № 346 Адлер — Нижневартовск, а также пригородный электропоезд № 6212 Котельниково — Волгоград.

В пресс-службе ПривЖД также уточнили, что пассажиры электрички № 6212 Котельниково-Волгоград-1 могут при необходимости получить справку о факте задержки поезда. Для этого нужно обратится пригородную кассу на станции прибытия.