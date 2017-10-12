В Волгограде в утренний час пик маршрутка сбила ребенка
Утром 12 октября в Кировском районе Волгограда маршрутное такси сбило мальчика, сообщает ВДТВ со ссылкой на очевидцев.
Утром 12 октября в Кировском районе Волгограда маршрутное такси сбило мальчика, сообщает ВДТВ со ссылкой на очевидцев.
Свидетели поясняют, что ребенок, которому на вид 8−9 лет, перебегал дорогу неподалеку от ТЦ «Космос».
В комментариях в соцсетях пользователи, ставшие свидетелями ДТП, сообщают, что удар был довольно сильный — с ребенка слетели кроссовки.
Оперативно прибыла карета скорой помощи, мальчика увезли в больницу. Мальчик был травмирован, но остался жив.
Подробности аварии станут известны позже.