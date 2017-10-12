В «Эйр Астана» прокомментировали инцидент в китайском аэропорту
В авиакомпании «Эйр Астана» прокомментировали произошедшую сегодня нештатную ситуацию с самолетом в аэропорту Китая.
В авиакомпании «Эйр Астана» прокомментировали произошедшую сегодня нештатную ситуацию с самолетом в аэропорту Китая.
Сегодня, 12 октября, самолет «Эйр Астаны», только что прошедший плановое обслуживание в объеме
Так как на воздушном судне находилось максимальное количество топлива для возврата в Алматы, было необходимо выработать в воздухе топливо для посадки с допустимым посадочным весом, поэтому самолет летал в районе аэродрома в течение трех часов. Самолет совершил посадку в штатном режиме в 12:20 минут по времени Алматы.
На авиалайнере находились 2 пилота и 2 инженера. В настоящее время технический персонал компании HAECO выполняет поиск неисправности, говорится в официальном сообщении авиакомпании.