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11:14 (мск), источник: Nur.kz

В «Эйр Астана» прокомментировали инцидент в китайском аэропорту

В авиакомпании «Эйр Астана» прокомментировали произошедшую сегодня нештатную ситуацию с самолетом в аэропорту Китая.

Источник: Nur.kz
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Сегодня, 12 октября, самолет «Эйр Астаны», только что прошедший плановое обслуживание в объеме С-сheck в центре техобслуживания HAECO в г. Сямынь (Китай), выполнял перегоночный рейс в Алматы (без пассажиров и груза). После взлета в 08:00 по алматинскому времени и уборки шасси сработала индикация о неубранных шасси.

Так как на воздушном судне находилось максимальное количество топлива для возврата в Алматы, было необходимо выработать в воздухе топливо для посадки с допустимым посадочным весом, поэтому самолет летал в районе аэродрома в течение трех часов. Самолет совершил посадку в штатном режиме в 12:20 минут по времени Алматы.

На авиалайнере находились 2 пилота и 2 инженера. В настоящее время технический персонал компании HAECO выполняет поиск неисправности, говорится в официальном сообщении авиакомпании.

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