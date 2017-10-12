В «Эйр Астана» прокомментировали инцидент в китайском аэропорту

Источник: Nur.kz

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Сегодня, 12 октября, самолет «Эйр Астаны», только что прошедший плановое обслуживание в объеме С-сheck в центре техобслуживания HAECO в г. Сямынь (Китай), выполнял перегоночный рейс в Алматы (без пассажиров и груза). После взлета в 08:00 по алматинскому времени и уборки шасси сработала индикация о неубранных шасси.

Так как на воздушном судне находилось максимальное количество топлива для возврата в Алматы, было необходимо выработать в воздухе топливо для посадки с допустимым посадочным весом, поэтому самолет летал в районе аэродрома в течение трех часов. Самолет совершил посадку в штатном режиме в 12:20 минут по времени Алматы.