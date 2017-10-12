Дети устроили пожар в здании сеносклада в Выксе Нижегородской области на площади 500 кв.м

Согласно информации, на момент прибытия к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение сена в здании сеносклада. В тушении пожара было задействовано 3 единицы основной пожарной техники и 13 человек личного состава.

Принятыми мерами пожар был ликвидирован на той же площади (500 кв.м.), что и на момент прибытия пожарных. В результате пожара сгорело почти 200 тонн сена и кровля здания. Материальный ущерб от пожара устанавливается.

Уже установлено, что причиной пожара стала детская шалость с огнем двух мальчиков — 7 и 8 лет. Мальчишки забрались в здание сеносклада, в которое имеется свободный доступ и в дневное время никем не охраняется. Играя со спичками, они подожгли сено. Своими силами потушить возгорание мальчикам не удалось и, испугавшись, оба убежали домой.