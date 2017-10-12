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11:52 (мск), источник: РБК

В суде показали видео встречи Улюкаева и Сечина у офиса «Роснефти»

В суде по делу Алексея Улюкаева присутствующим дали прослушать аудиозапись телефонного разговора экс-министра с главой «Роснефти» и видео их встречи в офисе нефтяной компании в день предполагаемой передачи взятки.

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В ходе процесса в Замоскворецком суде столицы по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева его участникам дали прослушать запись телефонного разговора экс-министра с Игорем Сечиным. На ней глава «Роснефти» приглашает Улюкаева заехать к нему в офис: «У меня неисполненные поручения есть по итогам работы там в Гоа, ну и много вопросов накопилось. Ты не мог бы на секундочку к нам подъехать, ну, и компанию посмотреть».

По итогам разговора собеседники дружелюбно прощаются, договорившись встретиться в 17:00. «Спасибо большое, обнимаю», — в завершении сказал Улюкаеву Сечин.

Далее в суде показали две видеозаписи, которые были сделаны уже вечером 14 ноября 2016 года.

На первой было видно гаражный бокс возле офиса «Роснефти», где разговаривали Сечин и Улюкаев. Переговоры на видео практически не слышны, на прощание Сечин сказал: «Спасибо тебе большое. До свидания». После этого из бокса выехал BMW, из которого вышли мужчины в костюмах и увели Улюкаева.

Следующее видео началось с изображения Сечина, который находился перед гаражным боксом.

Недалеко от него под елкой лежала сумка. Затем к боксу подъехала BMW, а появившийся в кадре Улюкаев забрал сумку длиной 50-70 сантиметров из-под елки и занес ее в бокс.

Перед тем, как Улюкаев забирает сумку, Сечин что-то ему говорит, но разобрать эти слова невозможно. А уже после разговора оба направляются в офис пить чай.

После этого суду была продемонстрирована еще одна запись. Это был разговор Улюкаева с Сечиным.

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«Я коротко, чтоб ты не замерз. Приношу извинения, что затянули с исполнением поручения — были в командировках, туда-сюда, пока собрали объем», — сказал Сечин, пригласив Улюкаева попить чай.

Записи разговоров Улюкаева и Сечина в тот день уже демонстрировались в суде в виде стенограмм. Однако защита бывшего министра выразила недовольство качеством расшифровки. Адвокаты Улюкаева предоставили альтернативную экспертизу АНО СОДЭКС, эксперты которого заявили, что в телефонном разговоре Сечина и Улюкаева не было произнесено слово «Гоа», а его якобы домыслили.

Недовольство защита высказала и фразой из последней аудиозаписи: «собрали объем». Обвинение трактует ее как сбор денег для взятки, а адвокаты считают, что это неправильный вариант.

Упоминание в разговоре индийского штата важно для обвинительного заключения, в котором говорится, что именно в Гоа Улюкаев потребовал у Сечина взятку в $2 млн.

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