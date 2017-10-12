В суде показали видео встречи Улюкаева и Сечина у офиса «Роснефти»
В суде по делу Алексея Улюкаева присутствующим дали прослушать аудиозапись телефонного разговора
В суде по делу Алексея Улюкаева присутствующим дали прослушать аудиозапись телефонного разговора
В ходе процесса в Замоскворецком суде столицы по делу
По итогам разговора собеседники дружелюбно прощаются, договорившись встретиться в 17:00. «Спасибо большое, обнимаю», — в завершении сказал Улюкаеву Сечин.
На первой было видно гаражный бокс возле офиса «Роснефти», где разговаривали Сечин и Улюкаев. Переговоры на видео практически не слышны, на прощание Сечин сказал: «Спасибо тебе большое. До свидания». После этого из бокса выехал BMW, из которого вышли мужчины в костюмах и увели Улюкаева.
Следующее видео началось с изображения Сечина, который находился перед гаражным боксом.
Перед тем, как Улюкаев забирает сумку, Сечин
После этого суду была продемонстрирована еще одна запись. Это был разговор Улюкаева с Сечиным.
«Я коротко, чтоб ты не замерз. Приношу извинения, что затянули с исполнением поручения — были в командировках,
Записи разговоров Улюкаева и Сечина в тот день уже демонстрировались в суде в виде стенограмм. Однако защита бывшего министра выразила недовольство качеством расшифровки. Адвокаты Улюкаева предоставили альтернативную экспертизу АНО СОДЭКС, эксперты которого заявили, что в телефонном разговоре Сечина и Улюкаева не было произнесено слово «Гоа», а его якобы домыслили.
Недовольство защита высказала и фразой из последней аудиозаписи: «собрали объем». Обвинение трактует ее как сбор денег для взятки, а адвокаты считают, что это неправильный вариант.
Упоминание в разговоре индийского штата важно для обвинительного заключения, в котором говорится, что именно в Гоа Улюкаев потребовал у Сечина взятку в $2 млн.