Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
В Москве прокомментировали новые требования Турции к России
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Пятикратный чемпион СССР по хоккею с мячом умер в возрасте 66 лет
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: Савченко рассказала о возможности силового возврата Крыма
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
11:26 (мск), источник: Новости Перми

Водитель без прав пытался подкупить сотрудника ГИБДД

В Губахе полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в мелком взяточничестве.

В сентябре текущего года обвиняемый двигался на автомобиле Lada Priora по дороге «Кунгур-Соликамск». Мужчина допустил нарушение ПДД, за что был остановлен госавтоинспекторами.

В ходе проверки документов выяснилось, что у автомобилиста нет водительского удостоверения. Чтобы избежать административного наказания, прикамец попытался передать сотруднику ГИБДД взятку в размере тысячи рублей.

Полицейский сообщил об этом в дежурную часть. Автолюбителя задержали. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время материалы дела направлены в суд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Водитель без прав пытался подкупить сотрудника ГИБДД
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Суд отправил пресс-секретаря Роскомнадзора под домашний арест
МО РФ: США «по-тихому» развернули в Польше бронетанковую дивизию
WSJ: Россия использовала антивирус Касперского для шпионажа
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Улюкаев рассказал, что начал читать Кафку
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь