Водитель без прав пытался подкупить сотрудника ГИБДД

В сентябре текущего года обвиняемый двигался на автомобиле Lada Priora по дороге «Кунгур-Соликамск». Мужчина допустил нарушение ПДД, за что был остановлен госавтоинспекторами.



В ходе проверки документов выяснилось, что у автомобилиста нет водительского удостоверения. Чтобы избежать административного наказания, прикамец попытался передать сотруднику ГИБДД взятку в размере тысячи рублей.



Полицейский сообщил об этом в дежурную часть. Автолюбителя задержали. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.



В настоящее время материалы дела направлены в суд.