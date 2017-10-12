Водитель без прав пытался подкупить сотрудника ГИБДД
В Губахе полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в мелком взяточничестве.
В Губахе полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в мелком взяточничестве.
В сентябре текущего года обвиняемый двигался на автомобиле Lada Priora по дороге «Кунгур-Соликамск». Мужчина допустил нарушение ПДД, за что был остановлен госавтоинспекторами.
В ходе проверки документов выяснилось, что у автомобилиста нет водительского удостоверения. Чтобы избежать административного наказания, прикамец попытался передать сотруднику ГИБДД взятку в размере тысячи рублей.
Полицейский сообщил об этом в дежурную часть. Автолюбителя задержали. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.
В настоящее время материалы дела направлены в суд.