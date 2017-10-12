В результате массовой аварии в Сочи в одном из авто зажало водителя
Краснодар. 12 октября — Новая Кубань. В среду в районе 18:10 на объездной дороге города Сочи произошла авария с участием 3 автомобилей.
Краснодар. 12 октября — Новая Кубань. В среду в районе 18:10 на объездной дороге города Сочи произошла авария с участием 3 автомобилей.
На месте событий случайно оказался спасатель. Оценив обстановку и последствия ДТП, он понял, что без помощи коллег не обойтись.
В салоне одного из поврежденных автомобилей в результате деформации кузова зажало водителя. Ему требовалась экстренная медицинская помощь, но оказать её было невозможно.
После звонка очевидца дежурная смена спасателей Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России оперативно выехала на место.
Сотрудники применили гидравлические инструменты. Пострадавшего деблокировали и передали бригаде скорой помощи.