В результате массовой аварии в Сочи в одном из авто зажало водителя

На месте событий случайно оказался спасатель. Оценив обстановку и последствия ДТП, он понял, что без помощи коллег не обойтись.

В салоне одного из поврежденных автомобилей в результате деформации кузова зажало водителя. Ему требовалась экстренная медицинская помощь, но оказать её было невозможно.

После звонка очевидца дежурная смена спасателей Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России оперативно выехала на место.

Сотрудники применили гидравлические инструменты. Пострадавшего деблокировали и передали бригаде скорой помощи.

Пресс-служба ЮРПСО МЧС России сообщает, что по предварительным данным, у 29-летнего сочинца диагностировали открытый перелом голени. Его доставили в одну из местных больниц.