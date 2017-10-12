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11:30 (мск), источник: Sputnik.md

Подробности обысков в центре Кишинева: нарушения на миллион леев

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. В Кишиневе прошли многочисленные обыски в киосках по продаже мороженного, напитков и кофе. Речь идет о торговых точках, расположенных в центральном парке Штефана чел Маре, парке Кафедрального собора и Дендрарии.

Источник: Sputnik.md

В ходе проверок правоохранительные органы выявили излишки или дефицит наличности по сравнению с чеками, товар, выставленный на продажу без документов о происхождении, двойную бухгалтерию, антисанитарные условия, а также серьезные нарушения требований пожарной безопасности и так далее.

Как сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции, обнаружены и изъяты денежные средства, не отраженные в бухгалтерской отчетности на сумму в 600 тысяч леев, черная бухгалтерия, фискальные чеки, штампы, товар без документов о происхождении на сумму в 500 тысяч леев.

Обыски прошли в рамках уголовного дела, открытого 3 октября этого года, на основе статей 241 п. 2 (Незаконное занятие предпринимательской деятельностью) и 244 п. 2 (Уклонение предприятий, учреждений и организаций от уплаты налогов).

Виновным грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

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