Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство сына

Источник: НИА-Нижний Новгород

По версии следствия, вечером 29 июля в квартире на ул. Бекетова обвиняемый во время ссоры с сыном, которого он упрекал в тунеядстве, нанес ему кухонным ножом удар в грудь и рукояткой этого же ножа по голове.

«Спасая свою жизнь, 31-летний потерпевший выбежал из квартиры и попросил помощи у прохожих, которые вызвали бригаду скорой помощи. После этого он в экстренном порядке госпитализирован в городскую больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь, вследствие чего он остался жив», — говорится в сообщении.