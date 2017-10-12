Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство сына
Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство сына. Об этом СУ СК РФ по региону сообщило 12 октября 2017 года.
Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство сына. Об этом СУ СК РФ по региону сообщило 12 октября 2017 года.
По версии следствия, вечером 29 июля в квартире на ул. Бекетова обвиняемый во время ссоры с сыном, которого он упрекал в тунеядстве, нанес ему кухонным ножом удар в грудь и рукояткой этого же ножа по голове.
«Спасая свою жизнь, 31-летний потерпевший выбежал из квартиры и попросил помощи у прохожих, которые вызвали бригаду скорой помощи. После этого он в экстренном порядке госпитализирован в городскую больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь, вследствие чего он остался жив», — говорится в сообщении.
Обвиняемый вину признал частично. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, трудоустроен. Уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины, возбужденное по ч.1 ст. 105 (покушение на убийство), направлено в Советский районный суд.