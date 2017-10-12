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11:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Дом на проспекте Маркса в Новосибирске эвакуировали из-за угрозы взрыва

На месте ЧП работали полицейские, кинологи и сотрудники ФСБ, опасных предметов не найдено, рассказали «Вестям» в МВД.

Дом на проспекте Маркса в Новосибирске эвакуировали из-за угрозы взрыва, данную информацию «Вестям» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

«Около 10 часов утра 12 октября в полицию поступило сообщение о “минировании” дома на проспекте Маркса, 1. На место оперативно прибыли сотрудники МВД, кинологи с собаками и сотрудники ФСБ. После проверки помещений дома опасных предметов найдено не было. Полиция проводит проверку», — заявили в МВД.

Напомним, в Новосибирске пять раз происходили массовые «минирования» объектов. В первый раз — 12 сентября, тогда неизвестные сообщали о бомбе на Автовокзале, в ночных клубах «Альпен Грот», «Антигламур» и гостиницах «Центральная» и «Аврора». Всего правоохранительные органы узнали о шести адресах. Сообщения о массовом минировании зданий в Новосибирске поступали 28 сентября. В тот день были эвакуированы посетители и персонал десятков объектов в городе. Точное количество, по данным Росгвардии, превысило 40. Также 5 октября проходила эвакуация детей из пяти школ. 6 октября из-за сообщений о «минировании» была эвакуирована школа № 191. 10 октября в Новосибирске также были эвакуированы несколько школ и детский садик.

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