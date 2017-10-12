Пенсионерка подозревается в кражах в минских храмах

Пенсионерка постоянно проживает в одной из деревень Дзержинского района. «Женщина приехала в одну из столичных церквей, чтобы получить бесплатные продукты питания. Однако в тот день бесплатно продукты не раздавали. Увидев на полке оставленную без присмотра сумку, женщина присела рядом с ней и украла оттуда кошелек, после чего быстро вышла из церкви. На выходе она достала все деньги (около Br270) и выбросила кошелек в ближайшую урну», — рассказали в ГУВД.