Пенсионерка подозревается в кражах в минских храмах
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская милиция задержала 64-летнюю пенсионерку, подозреваемую в похищении личных вещей у прихожан столичных церквей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская милиция задержала 64-летнюю пенсионерку, подозреваемую в похищении личных вещей у прихожан столичных церквей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Пенсионерка постоянно проживает в одной из деревень Дзержинского района. «Женщина приехала в одну из столичных церквей, чтобы получить бесплатные продукты питания. Однако в тот день бесплатно продукты не раздавали. Увидев на полке оставленную без присмотра сумку, женщина присела рядом с ней и украла оттуда кошелек, после чего быстро вышла из церкви. На выходе она достала все деньги (около Br270) и выбросила кошелек в ближайшую урну», — рассказали в ГУВД.
Подобные факты хищения личных вещей зарегистрированы и в других церквях Минска.
В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК (кража) Беларуси. Ранее женщина уже отбывала наказание за аналогичные преступления.