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12:04 (мск), источник: БЕЛТА

Пенсионерка подозревается в кражах в минских храмах

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская милиция задержала 64-летнюю пенсионерку, подозреваемую в похищении личных вещей у прихожан столичных церквей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Пенсионерка постоянно проживает в одной из деревень Дзержинского района. «Женщина приехала в одну из столичных церквей, чтобы получить бесплатные продукты питания. Однако в тот день бесплатно продукты не раздавали. Увидев на полке оставленную без присмотра сумку, женщина присела рядом с ней и украла оттуда кошелек, после чего быстро вышла из церкви. На выходе она достала все деньги (около Br270) и выбросила кошелек в ближайшую урну», — рассказали в ГУВД.

Подобные факты хищения личных вещей зарегистрированы и в других церквях Минска.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК (кража) Беларуси. Ранее женщина уже отбывала наказание за аналогичные преступления.

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