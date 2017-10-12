В Колпино из-за военного снаряда эвакуировали детский сад
Детям и персоналу пришлось в экстренном порядке покинуть дошкольное учреждение в Колпинском районе Петербурга
Детям и персоналу пришлось в экстренном порядке покинуть дошкольное учреждение в Колпинском районе Петербурга
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Предмет цилиндрической формы, несмотря на сильную коррозию, показался рабочим угрожающим. Они отбежали от него на безопасное расстояние и вызвали ОМОН. Сотрудники Росгвардии опасения подтвердили: снаряд, который не разорвался во время войны, вполне мог сделать это сейчас.
Перед операцией воспитанников и сотрудников расположенного рядом детского сада эвакуировали. Пока артснаряд не заберут военные сапёры, охранять его будет сотрудник полиции.