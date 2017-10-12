В Колпино из-за военного снаряда эвакуировали детский сад

Как сообщает пресс-служба городского управления Росгвардии 12 октября, 152-мм артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны от советской гаубичной пушки образца 1937 года накануне раскопали между детским садом и домом № 24 по улице Тазаева. Там проходили земляные работы, которые остановила сделанная около четырёх часов вечера находка.

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Предмет цилиндрической формы, несмотря на сильную коррозию, показался рабочим угрожающим. Они отбежали от него на безопасное расстояние и вызвали ОМОН. Сотрудники Росгвардии опасения подтвердили: снаряд, который не разорвался во время войны, вполне мог сделать это сейчас.

Принимая во внимание близость жилых домов, специалисты вывезли боеприпас за пределы Колпино.