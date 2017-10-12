В Сирии убита рекрутер из Британии по прозвищу Белая вдова
Салли Джонс, гражданка Британии и одна из самых известных рекрутеров экстремистской группировки «Исламское государство», была убита в Сирии в результате удара беспилотника в июне.
Салли Джонс, гражданка Британии и одна из самых известных рекрутеров экстремистской группировки «Исламское государство», была убита в Сирии в результате удара беспилотника в июне.
48-летняя Джонс присоединилась к ИГ (группировка запрещена в России и других странах) после поездки в Сирию в 2013 году. До этого она играла в
Изначально о ее смерти сообщил британский таблоид Sun.
Вербовка и планирование терактов
Салли Джонс активно призывала готовить теракты в Британии и публиковала в интернете инструкции по созданию взрывного устройства.
Кроме того, в «Твиттере» она рассказывала о том, как попасть в Сирию, и публиковала фотографии, где позировала с оружием.
Присоединившись к ИГ, Джонс вышла замуж за «киберджихадиста», компьютерного хакера Джунаида Хуссейна, который был убит в результате удара беспилотника в 2015 году.
Чиновники в британском правительстве сообщили