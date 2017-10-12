В Сирии убита рекрутер из Британии по прозвищу Белая вдова

Источник: Русская служба Би-би-си

48-летняя Джонс присоединилась к ИГ (группировка запрещена в России и других странах) после поездки в Сирию в 2013 году. До этого она играла в панк-группе.

Она не проходила военной подготовки и в основном занималась вербовкой в ряды экстремистов девушек из западных стран, а также публиковала в социальных сетях посты с угрозами христианам Британии.

Изначально о ее смерти сообщил британский таблоид Sun.

Вербовка и планирование терактов

Салли Джонс активно призывала готовить теракты в Британии и публиковала в интернете инструкции по созданию взрывного устройства.

Кроме того, в «Твиттере» она рассказывала о том, как попасть в Сирию, и публиковала фотографии, где позировала с оружием.

Присоединившись к ИГ, Джонс вышла замуж за «киберджихадиста», компьютерного хакера Джунаида Хуссейна, который был убит в результате удара беспилотника в 2015 году.

Хуссейн, как считают власти, планировал "варварские нападения на западные страны", включая теракт, который должен был произойти на "масштабных памятных мероприятиях".

Чиновники в британском правительстве сообщили Би-би-си, что сообщения о смерти Салли Джонс «не были в итоге опровергнуты». Однако они отказались комментировать слухи, что женщина была убита, когда пыталась сбежать из Ракки — бывшей «столицы» территорий ИГ.