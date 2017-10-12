В Ростове-на-Дону осудили трех участников террористической организации
Троих жителей
Троих жителей
На скамье подсудимых оказались Руслан Буттаев, Ислам Османов и Ислам Эфендиев. В суде установили, что в 2015 году они примкнули к участникам структурного подразделения международной террористической организации «Исламское государство». В составе группировки нарушители финансировали нужды ее участников, хранили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку, обеспечивали скрытое передвижение террористов по республике, незаконно хранили и перевозили наркотики, сообщает
С января по февраль 2016 фигурантов задержали сотрудники правоохранительных органов. Приговором суда Буттаеву, Эфендиеву и Османову назначены наказания в виде пяти, семи и восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.