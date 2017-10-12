На Кубани мотоциклист без прав выжил после столкновения с КамАЗом
31-летний мужчина попал в больницу с травмами.
31-летний мужчина попал в больницу с травмами.
Краснодар. 12 октября — Новая Кубань. Авария произошла в среду в хуторе Коржевский Славянского района.
31-летний мужчина ехал за рулем мотоцикла «ИЖ П-5». Впереди двигался «КамАЗ» с прицепом. Мотоциклист не выдержал дистанцию. В 14:05 произошло столкновение.
В отделе по пропаганде краевого УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что водитель мотоцикла госпитализирован с места ДТП.
Следует отметить, что сотрудник Госавтоинспекции установили примечательный факт: у мужчины нет водительских прав. Следовательно, он сел за руль незаконно.