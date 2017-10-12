На Кубани мотоциклист без прав выжил после столкновения с КамАЗом

Краснодар. 12 октября — Новая Кубань. Авария произошла в среду в хуторе Коржевский Славянского района.

31-летний мужчина ехал за рулем мотоцикла «ИЖ П-5». Впереди двигался «КамАЗ» с прицепом. Мотоциклист не выдержал дистанцию. В 14:05 произошло столкновение.

В отделе по пропаганде краевого УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что водитель мотоцикла госпитализирован с места ДТП.